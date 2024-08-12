Эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова назвала опасные ошибки в оформлении интерьера. Так, искусственные цветы притягивают замедление в делах, отметила эксперт в беседе с « Москвой 24 ».

Разрушителем удачи она также назвала зеркало, расположенное напротив входной двери. При попадании в дом энергия отражается и выходит обратно, из-за чего жильцы теряют возможности и нужных людей, пояснила Богданова.

Кроме того, эксперт посоветовала не размещать в квартире картины с агрессивным посылом и предметы декора с острыми углами.