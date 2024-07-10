Эксперт по фэншуй Богданова: вещи красного цвета притягивают в дом богатство
Эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова рассказала, какие предметы привлекают изобилие и богатство в дом. Об этом сообщила «Москва 24».
Специалист посоветовала обратить внимание на аксессуары красного цвета. Оттенок относится к элементу Огня, который дает силы для финансового потока.
Отличный вариант — свечи и китайские фонарики красных тонов. Их стоит использовать как акценты, чтобы сохранить гармонию в интерьере, отметила Богданова.
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