Эксперт по фэншуй Боброва: хрустальные шар и глобус в доме помогут добиться успехов в учебе
Эксперт по фэншуй Валентина Боброва перечислила предметы интерьера, которые поспособствуют успехам в учебе. Об этом сообщила «Москва 24».
Специалист посоветовала разместить в доме хрустальный шар. Он приносит удачу на экзаменах, а также повышает интеллектуальные способности.
Еще один помощник в получении образования — глобус из того же материала, отметила Боброва. По ее словам, модель планеты положительно влияет на освоение новых знаний.
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