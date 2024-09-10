Эксперт по фэншуй Боброва: хрустальные шар и глобус в доме помогут добиться успехов в учебе

Эксперт по фэншуй Валентина Боброва перечислила предметы интерьера, которые поспособствуют успехам в учебе. Об этом сообщила «Москва 24».

Специалист посоветовала разместить в доме хрустальный шар. Он приносит удачу на экзаменах, а также повышает интеллектуальные способности.

Еще один помощник в получении образования — глобус из того же материала, отметила Боброва. По ее словам, модель планеты положительно влияет на освоение новых знаний.

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