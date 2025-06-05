Эксперт по этикету Тищенко посоветовала мужчинам стиль Casual для первого свидания

Специалист по международному этикету и протоколу Варвара Тищенко поделилась рекомендациями по выбору образа для первого свидания. Она посоветовала изначально определиться с ключевыми параметрами: местом и временем проведения предстоящего мероприятия, сообщил MIR24.TV .

По словам эксперта, эти моменты оказывают существенное влияние на выбор наряда. Кроме того, при создании образа важно совмещать стиль, уместность и удобство.

Подходящим вариантом Тищенко назвала стиль Casual. Примером может служить сочетание брюк и уютного пуловера, кашемирового свитера или классического кардигана. Летним вариантом станет комплект из легких брюк чинос и рубашки.

Специалист также обратила внимание на Cocktail-стиль. Такой образ предполагает выбор пиджачной пары в комбинации с обувью типа лоферов или слипперов.