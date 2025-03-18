Эксперт по этикету Рогова: смайлики и мемы недопустимо использовать в деловой переписке

Множество молодых людей избегает телефонных разговоров. Некоторые буквально испытывают страх перед ними. Специалист по деловому этикету Алевтина Рогова в интервью kp.ru подтвердила, что молодtжь предпочитает переписку звонкам. Для них звонок — потеря времени.

Осенью прошлого года в западных СМИ появились исследования на эту тему. Оказалось, что целое поколение зумеров (кто родился с 1997 по 2012 годы) опасается входящих и исходящих звонков.

На Западе для зумеров разработали специальные курсы, помогающие преодолеть страх перед телефонными разговорами. В России подобных курсов пока нет, но многие компании сами оплачивают своим сотрудникам обучение деловому общению, включая телефонный этикет. На курсы приходят секретари и ассистенты руководителей.

Как рассказала эксперт, существуют топ-5 правил телефонного этикета. Прежде всего, перед звонком стоит уточнить в мессенджере, удобно ли человеку разговаривать. Также не стоит беспокоить человека после работы. Голосовые сообщения в деловой переписке нежелательны, а смайлики, мемы, гифки и открытки в деловой переписке использовать и вовсе нельзя. Последнее — обращайтесь к собеседнику только на «вы» и так, как он сам себя назвал, заключила Рогова.