Эксперт по этикету Рогова: опоздание на 10 минут требует извинений и объяснения причины

Эксперт по этикету Алевтина Рогова в беседе с радиостанцией « Говорит Москва » рассказала о существовании международных правил опоздания.

Так, задержка на пять минут требует извинений, на 10 минут — не только извинений, но и объяснения причины.

«Если на 15 минут и больше — здесь нужно <…> еще заверить партнера или друга, что вы все успеете сделать за оставшееся время», — отметила Рогова.

По ее словам, еще один вариант в данном случае — перенос встречи. Выбранный день должен быть удобен партнеру.