Эксперт по этикету Рогова: опоздание на 10 минут требует извинений и объяснения причины
Эксперт по этикету Алевтина Рогова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала о существовании международных правил опоздания.
Так, задержка на пять минут требует извинений, на 10 минут — не только извинений, но и объяснения причины.
«Если на 15 минут и больше — здесь нужно <…> еще заверить партнера или друга, что вы все успеете сделать за оставшееся время», — отметила Рогова.
По ее словам, еще один вариант в данном случае — перенос встречи. Выбранный день должен быть удобен партнеру.
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