Эксперт по этикету Рогова: юмор и кокетство помогут получить желаемый подарок

Эксперт по этикету Алевтина Рогова дала несколько советов слушателям радиостанции «Говорит Москва» , как деликатно намекнуть на желаемый подарок. Она порекомендовала использовать юмор, женское кокетство и детскую хитрость.

Алевтина подчеркнула, что не стоит обсуждать полученные подарки.

«Ты представляешь, моей подруге в прошлом году …» или же «Мне когда-то там один жених подарил то-то» — такие фразы, по ее словам, могут помочь деликатно обозначить свои желания.

При общении с родственниками, особенно со свекровью, придется положиться на случай и принять любой подарок с благодарностью. Главное — внимание и забота, которые проявляет человек, делая подарок. Новый год — это даже не день рождения, и важно, что о вас вспомнили и поздравили, заключила она.