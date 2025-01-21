Эксперт по этикету Николаева раскритиковала наряд Харрис на инаугурации Трампа

Специалист по этикету Татьяна Николаева в беседе с изданием kp.ru предложила читателям рассмотреть наряды трех женщин, присутствующих на инаугурации Дональда Трампа. Речь идет о Мелании, ее подруге Лорен Санчес и сопернице Трампа Камале Харрис.

Для вечернего бала Мелания сменила темно-синий ансамбль, состоящий из пальто и шляпы-канотье. Специалист похвалила новый наряд Мелании, отметив, что широкие поля шляпы стали препятствием для поцелуя президента, что могло бы быть предотвращено репетицией встречи.

Николаева также подчеркнула, что в Капитолии принято снимать верхнюю одежду, но оставление шляпы, если она является частью костюма, допустимо.

На бал Мелания появилась в белом платье-футляре, созданном дизайнером Эрве Пьером. Стилист Анна Скороходова заметила, что платье идеально дополняет образ Дональда Трампа, символизируя силу, уверенность и открытость. Массивный черный чокер с серебряным украшением, выбранный Меланией, добавляет образу нотку доминирования.

Лорен Санчес вызвала ажиотаж, надев под пиджак от Alexander McQueen кружевной бюстгальтер, который был заметен окружающим. Марк Цукерберг, сидящий рядом с ней, не мог отвести взгляд от ее декольте. Николаева выразила мнение, что демонстрация нижнего белья на официальном мероприятии — признак плохого вкуса. Несмотря на отсутствие претензий к самому костюму, выбор белья оказался неуместным.

Камале Харрис досталось звание обладательницы самого неудачного наряда вечера. Ее выбор пал на бесформенный костюм, что разочаровало экспертов. Николаева уточнила, что подобный стиль не соответствует стандартам элитных мероприятий в Америке, где женщины предпочитают избегать брючных костюмов. Жакет на молнии также был признан неподходящим вариантом.