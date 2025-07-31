Эксперт по этикету Коломацкая призвала не «захватывать» чужую территорию в самолете

Эксперт по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая поделилась советами, как вести себя в самолете. Она призвала не «захватывать» чужую территорию, сообщила « Москва 24 ».

По словам специалиста, не следует занимать подлокотники, предназначенные для сидящего посередине пассажира. Также некультурно опускать спинку кресла без предупреждения, особенно во время раздачи питания.

«Также недопустимо слушать музыку или смотреть фильмы без наушников, громко разговаривать: люди рядом хотят спокойно отдохнуть, может быть, почитать — не стоит им мешать», — добавила Коломацкая.

Кроме того, она рекомендовала не снимать обувь во время рейса. Если перелет в обуви некомфортен, можно взять с собой тапочки и переобуться в уборной.