Эксперт по этикету Коломацкая: бизнесмену на 23 Февраля можно подарить книгу

Специалист по этикету Надежда Коломацкая в разговоре с изданием Life предложила несколько идей подарков для мужчин различных профессиональных областей ко Дню защитника Отечества.

Для государственных служащих, которым важно поддерживать порядок на рабочем месте, можно выбрать полезные предметы, такие как органайзеры, ежедневники или календари. Важно учитывать ограничения на стоимость подарков, установленные для данной сферы деятельности. Алкогольные напитки не рекомендуются, поскольку они могут показаться неподходящими.

Журналисты оценят практичные вещи, облегчающие их работу вне офиса. Отличным выбором станут карманные диктофоны, микрофоны, небольшие блокноты и ручки, а также портативные зарядки и сумки на пояс.

Педагогам и преподавателям приятно получить сладости. Это может быть зефир или шоколадный набор, а также чай или кофе. Индивидуализированные ежедневники с выгравированными инициалами или пожеланиями тоже являются хорошим вариантом.

Бизнесменам подойдут книги или подписки на образовательные платформы с аудиокнигами и учебными материалами. Для любителей фитнеса полезными подарками станут сертификаты в магазины спортивного питания, бутылки для воды или наборы сухих фруктов без добавления сахара.