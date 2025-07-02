Эксперт по этикету Богачева заявила, что на экскурсии нельзя критиковать произведения искусства вслух

На экскурсиях важно не перебивать экскурсовода, не критиковать произведения искусства вслух и не задерживаться у экспонатов ради долгих фотосессий. Такое мнение озвучила эксперт по этикету Екатерина Богачева в беседе с «Москвой 24» .

Богачева посоветовала заранее узнать у гида, в какой момент можно задавать вопросы.

«Люди разные: кто-то удачно строит повествование на ответах, а кому-то сложно после них переключаться к основной теме. В последнем случае гид может попросить задавать вопросы в определенное время», — пояснила она.

Если туристам выдают радиогиды, необходимо проверить их работоспособность сразу же, как только об этом попросят. Иначе экскурсоводу придется отвлекаться на жалобы от тех, у кого «в наушниках ничего не слышно». Эксперт подчеркнула, что во время экскурсии нужно соблюдать тишину.

«Не надо громко разговаривать и пытаться обсуждать с кем-то увиденное или услышанное, и тем более публично критиковать произведения искусства. Последнее может говорить о том, что у человека не очень высокий уровень культуры», — отметила она.

Богачева также рекомендовала не увлекаться фотосъемкой. Сделать снимок на фоне картины — хорошо, но этот процесс не должен затягиваться и мешать другим посетителям осмотреть экспонат.