Эксперт по этикету Богачева предложила ориентироваться на интересы человека в поздравлении с днем рождения

Искреннее и правильно подобранное поздравление может сделать день рождения особенным. Эксперт по этикету Екатерина Богачева в интервью Life.ru поделилась советами, как правильно формулировать пожелания.

По словам специалиста, часто поздравления строят по стандартному шаблону и желают чего-то общего, например «женского счастья». Однако такая формулировка может быть неоднозначной и даже обидной для некоторых людей.

Богачева посоветовала ориентироваться на интересы человека. Так, если именинник любит готовить или путешествовать, можно пожелать ему кулинарных открытий или новых впечатлений в поездках. Если же информации о человеке мало, лучше выбрать общие и нейтральные фразы.