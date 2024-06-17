Эксперт по этикету Басманова призвала мужчин не носить в офис сандалии

Летом крайне важно соблюдать офисный дресс-код даже в жаркую погоду. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала специалист по этикету Эля Басманова.

Она объяснила, что жаркая погода — не повод для фривольности. Непозволительно приходить в офис в мини-юбках или с голыми ногами без колготок. При этом шорты, закрывающие колени, допустимы.

«Можно надеть туфли с открытой пяткой для женщин. Мужчинам нужна закрытая обувь. Туфли, сандалии — нет. Они никогда не надеваются с носками, сандалии — всегда обнаженная ступня. Как будет выглядеть сотрудник офиса с голой ступней в сандалиях?» — объяснила эксперт.

Она добавила, что нужно избегать любой одежды, провоцирующей чувственную среду. Речь идет о слишком открытых или прозрачных вещах.