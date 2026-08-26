Эксперт по этикету Баранова посоветовала учителям-мужчинам на 1 сентября дарить гладиолусы или подсолнухи

Эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова рассказала РИА Новости , что учителям-мужчинам на 1 сентября лучше дарить гладиолусы или подсолнухи. По ее мнению, подходящим вариантом будет вытянутый вверх букет со строгими линиями и сдержанной цветовой гаммой.

Баранова отметила, что мужчинам-педагогам не стоит преподносить небольшие круглые композиции из нежных кустовых роз или альстромерий. Вместо этого она рекомендовала выбирать крупные растения с фактурными соцветиями и длинными стеблями. Например, гладиолусы, подсолнухи, георгины, гортензии и хризантемы, пишет Общественная служба новостей.

Также эксперт обратила внимание на оформление букета: упаковка должна быть лаконичной и минималистичной. Она посоветовала отказаться от чрезмерно больших композиций и отдавать предпочтение сезонным и устойчивым цветам.