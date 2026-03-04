Эксперт по эстетике Маркова рекомендовала избегать алых оттенков в праздничных букетах для коллег

Букет, который выделится среди традиционных цветочных композиций, надолго запомнится коллеге, заявила эксперт по бизнес-эстетике Ирина Маркова в интервью NEWS.ru . Она посоветовала отойти от шаблонов и рассмотреть в качестве подарка цветок в горшке или композицию в кашпо.

Как отметила эксперт, при выборе букета важно учитывать культурные различия, особенно если вы работаете в международной компании.

«В разных странах у одного и того же цвета могут быть противоположные значения», — напомнила Маркова.

Чтобы избежать неловкости, стоит провести минимальный фактчекинг. Сейчас в тренде лаконичность и простота форм. Композиции из экзотических растений могут показаться вычурными в деловом контексте, однако пара экзотических цветов придаст букету изысканность.

Эксперт рекомендовала дарить мужчинам розы и герберы, а женщинам — тюльпаны, хризантемы и орхидеи. Лилии стоит дарить с осторожностью из-за их яркого аромата.

Упаковка должна дополнять букет, а не затмевать его. Монохромные варианты смотрятся гармонично и благородно. Избегайте алых оттенков в подарках для противоположного пола, так как красный цвет часто ассоциируется с любовными чувствами.

Маркова подчеркивает важность упаковки, особенно популярных сейчас сумочек для букетов из текстиля, картона или пластика. Такие сумочки позволяют создавать различные образы и стили, а также размещать на них логотипы.