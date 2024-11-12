Эксперт по энергетике Загорнов назвал альтернативную энергетику глобальной аферой

Президент Ассоциации малой энергетики Максим Загорнов в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал о недостатках возобновляемых источников энергии.

Специалист назвал альтернативную энергетику глобальной аферой, которая связана с «торговлей воздухом». Данный метод не поможет решить вопрос сокращения выбросов СО2, считает эксперт.

«Задача была следующей — нагрузить тепловые электростанции дополнительным налогом в виде платы за СО2, вследствие чего тепловая энергетика станет дорогой. Тогда мы бы могли говорить, что у нас тепловая электроэнергия дорогая, поэтому альтернативная лучше», — сообщил Загорнов.

Он напомнил, что в Германии, например, ветровая энергетика провалилась. Результатом использования стал рост стоимости электроэнергии.