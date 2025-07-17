Эксперт по экономике Самойлова предложила готовить из перезревших фруктов смузи

Эксперт по домашней экономике программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова поделилась с Life.ru практичными способами использования перезревших фруктов. Она посоветовала не выбрасывать такие плоды, а применять их для приготовления полезных и вкусных блюд.

Для сохранения витаминов эксперт рекомендовала готовить смузи: нарезать фрукты, добавить йогурт, молоко или воду, взбить в блендере. Можно дополнить лакомство орехами, медом или семенами чиа.

По словам эксперта, переспелые фрукты также подойдут для домашней выпечки — пирогов, крамблов или штруделей. Кроме того, стоит рассмотреть вариант с мороженым: взбить фрукты с молоком и заморозить.

Самойлова добавила, что слегка перезревшие плоды легко превращаются в пюре или соус. Их нужно потушить с небольшим количеством воды и сахара, а затем измельчить.