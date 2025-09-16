Эксперт по демографии Журавлев предупредил о риске утраты репродуктивного здоровья из-за вейпов

Проблема курения среди молодежи стала более заметна, чем когда-либо прежде. Родители и общественные активисты обязаны остановить распространение этой угрозы, заявил директор АНО «Институт демографического развития» Евгений Журавлев в интервью RuNews24.ru .

По его словам, при существующей тенденции уже через 50 лет возможна серьезная деградация репродуктивной функции населения.

«Это не страшилка, а медицинский факт: никотин и химические смеси напрямую влияют на половую систему и развитие организма. Через полвека мы можем столкнуться с обществом, где создание семьи и рождение детей станут редкостью», — заявил специалист.

Журавлев отметил, что ежедневно размышляет о мерах, способных уберечь страну от подобной перспективы. Поддерживающие демографию инициативы, внедряемые сейчас большинством регионов, следовало внедрить намного раньше.