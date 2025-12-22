Эксперт по бухгалтерии Моргунова указала на преимущества найма сотрудников в декабре

Декабрь — благоприятное время для найма сотрудников, несмотря на убеждение многих в обратном. Снижение активности на рынке труда может сыграть на руку работодателям, поскольку влечет за собой уменьшение конкуренции. Об этом рассказала директор по продукту и сооснователь бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» Анастасия Моргунова в беседе с « Известиями ».

В конце года многие компании замедляют или останавливают процессы подбора персонала, откладывая активный набор на январь. Как пояснила специалист, для бизнеса, который продолжает найм в декабре, это шанс закрыть сложные позиции. В данный период на рынок нередко выходят более сильные специалисты, планирующие уход «с нового года», но начинающие проходить собеседования заранее.

«Декабрьский наем позволяет бизнесу войти в январь с уже сформированной командой и заранее запущенными кадровыми процессами», — отметила эксперт.

Моргунова посоветовала работодателям, настроенным на закрытие вакансий в декабре, держать процесс найма под контролем и не давать кандидатам «остывать».