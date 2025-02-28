Эксперт по брендам Кривулин призвал не покупать люксовые вещи на маркетплейсах

Эксперт по защите брендов в интернете Руслан Кривулин посоветовал отказаться от приобретения люксовых вещей, кроссовок, духов и аксессуаров на маркетплейсах из-за риска нарваться на подделку. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам специалиста, многие компании сознательно избегают продаж через онлайн-платформы, опасаясь потери репутации.

«Некоторые аксессуары для ухода за волосами, например шампуни, запрещают своим дистрибьюторам реализовывать продукцию через маркетплейсы», — заявил эксперт.

Кривулин указал на сложность выявления поддельной продукции. Современные копии зачастую трудно отличить от оригиналов как по внешнему виду, так и по характеристикам. Хотя дополнительные меры защиты, например специальные маркировки, могут помочь, они не гарантируют 100-процентную аутентичность товара.