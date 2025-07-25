Эксперт по биохакингу Молоствова посоветовала работать стоя для повышения продуктивности

Простые приемы могут помочь сократить последствия сидячей работы и поднять продуктивность. Эксперт по биохакингу Мария Молоствова в беседе с RuNews24.ru раскрыла способы улучшения своего здоровья и энергетики на рабочем месте.

Среди рекомендаций специалиста — переход на работу стоя, фильтры синего света, четкое деление зон отдыха и работы, регулярная физическая активность и правильное питание. Все это поможет быстрее восстановить силы и оставаться активными весь день.

«Биохакинг на рабочем месте доступен каждому, и начинать можно уже сегодня!» — подчеркнула эксперт.

Все правила укладываются в простую формулу: двигайся чаще, отдыхай регулярно, дыши глубже и береги себя осознанно, резюмировала Молоствова.