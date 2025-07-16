Эксперт по биохакингу Молоствова порекомендовала использовать световой будильник

Эксперт по биохакингу Мария Молоствова в интервью сайту RuNews24.ru поделилась информацией о преимуществах светового будильника, который имитирует рассвет.

Специалист отметила, что человеческий мозг чувствителен к изменениям освещенности, так как свет стимулирует выработку гормонов бодрствования.

«Световой будильник — одно из лучших решений для тех, кто хочет просыпаться без чувства усталости», — привел слова Молоствовой сайт RT.

Кроме того, эксперт посоветовала использовать гаджеты с функцией отслеживания сна, чтобы просыпаться мягко и без стресса.

«Просыпаться в легкую фазу гораздо комфортнее, и вы успеваете сказать себе "доброе утро" без неприятных ощущений», — подчеркнула эксперт.