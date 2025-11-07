Эксперт по безопасности Кузнецов напомнил о рисках использования нескольких электрообогревателей

С приходом холодов многие граждане России начинают активно использовать электрические обогреватели для поддержания комфортной температуры в доме. Однако не все так просто и безопасно, как кажется на первый взгляд. Подробнее рассказал эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов в беседе с сайтом « Абзац ».

По его словам, проблемы возникают, когда в одну розетку подключают слишком много устройств одновременно. Это может привести к короткому замыканию из-за превышения допустимой нагрузки.

«Обогреватели проходят тесты, и производители точно знают, на каких значениях они могут работать без риска для помещения и человека», — отметил специалист.

А вот розетка и удлинитель, напомнил Кузнецов, имеют свои ограничения по мощности. Подключение нескольких мощных приборов может вызвать перегрев проводки и замыкание, добавил MK.RU.