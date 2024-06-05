Эксперт по безопасности Голов: в РФ научились бороться со сторонними звонками мошенников

Российские операторы связи уже научились бороться с анонимной IP-телефонией. Такое предположение высказал гендиректор ООО «Код безопасности» Андрей Голов в беседе с ИА НСН.

По его словам, успешному противостоянию сторонним звонкам аферистов поспособствовал анализ трафика.

«Технология борьбы с IP-телефонией похожа на работу со спамом. Также все банки внедряют в свои приложения анализ голосового трафика, предупреждают мошенничество», — добавил эксперт.

Он напомнил, что не стоит самостоятельно общаться с подозрительными собеседниками. Лучше положить трубку и обратиться напрямую в финансовое учреждение.

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