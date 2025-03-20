Эксперт по безопасности Ефимов: финансовые уведомления могут быть фишингом

Злоумышленники продолжают придумывать новые способы обмана. Генеральный директор компании-интегратора SDS Fusion Дмитрий Ефимов рассказал о самых распространенных типах мошеннических посланий на электронной почте. Об этом сообщил сайт Ferra.ru .

Эксперт по безопасности обратил внимание на поддельные финансовые уведомления. Потенциальная жертва получает письмо, которое выглядит как официальное обращение банка. Оно требует подтверждения личных данных, угрожая блокировкой карты. Примером текста может быть такое послание: «Изменились условия тарифа вашей карты. Если вы хотите продолжить использование прежнего плана, пожалуйста, подтвердите Вашу информацию». Все вложенные ссылки перенаправляют на фальшивые сайты, пояснил специалист.

Среди мошеннических писем он также выделил сообщения от имени государственных органов, фиктивные предложения работы, ложные скидки и акции, обращения от службы техподдержки.