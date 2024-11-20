Эксперт по безопасности Дуб поддержала план Минцифры запретить СМС во время звонка

Введение запрета на отправку сообщений во время звонка поможет уменьшить количество мошеннических обманов. Об этом «Ридусу» рассказала правозащитник и эксперт по мошенникам Екатерина Дуб.

По ее словам, государству стоит принимать больше мер, чтобы защитить людей от преступников и аферистов. Но не стоит останавливаться только на запрете отправки смс.

«Самый на данный момент популярный вид мошенничества — это когда переводят жертву в WhatsApp и затем просят включить демонстрацию экрана. Жертва нажимает демонстрацию экрана, и все», — отметила эксперт.

Она призвала решать проблему с мошенниками более масштабно, принимая больше мер для защиты населения.

