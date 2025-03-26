Эксперт по безопасности Дуб назвала ненадежным кодовое слово для общения банков с клиентами

Екатерина Дуб, эксперт по противодействию мошенникам, обсудила с « Ридусом » предложение депутатов Владислава Даванкова и Антона Ткачева. Они призвали ввести обязательные кодовые слова для общения банков с клиентами по телефону.

По мнению специалиста, кодовое слово — ненадежная защита. Подобрать его так же просто, как пароли для взлома телефонов. Дуб предупредила, что информация может попасть к злоумышленникам.

«Главный минус данной схемы заключается в том, что сотрудники банков и операторов сотовой связи сливают в даркнет базы клиентов со всей информацией. Они достаточно дороги в „черном интернете“», — пояснила эксперт.

На ее взгляд, сейчас нет необходимости общаться с сотрудниками финансового учреждения по телефону, поэтому кодовое слово не нужно.