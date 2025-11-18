Эксперт по безопасности Дмитриев заявил, что ИИ-агенты могут стать инструментом киберпреступников

Интеллектуальные агенты, встроенные в программное обеспечение и действующие от лица пользователей, представляют серьезную угрозу для бизнеса, заявил заместитель генерального директора по безопасности компании «СберКорус» Иван Дмитриев в беседе с RT .

По словам эксперта, ИИ-агенты уже меняют содержание электронных документов до их подписания, что может привести к проставлению фальшивых подписей. Кроме того, они побеждают людей на соревнованиях белых хакеров, что упрощает возможности кибератак.

С развитием технологий искусственного интеллекта преступники получают доступ к мощным инструментам, ранее доступным только крупным участникам рынка. «Традиционные меры защиты электронной почты и мессенджеров теперь являются лишь базовым уровнем гигиены, сравнимым с мытьем рук перед едой», — подчеркивает Дмитриев.

Для защиты бизнеса от киберугроз необходим комплексный подход к обеспечению информационной безопасности компаний. Среди мер — развитие автоматизированных решений на базе ИИ и участие квалифицированных специалистов для проверки корректности алгоритмов.