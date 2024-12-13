Эксперт по безопасности Чернов предупредил, что мошенники могут использовать доступ к геолокации для обмана

Включенная геолокация в телефоне дает довольно точные данные о местонахождении человека, и этим могут воспользоваться мошенники. Об этом «Известиям» рассказал автор продукта Solar appScreener Даниил Черно.

Он предупредил, что доступ к геолокации может запросить практическое любое приложение. Преступники пользуются уязвимостью операционных систем и могут получить к нему доступ.

А потом использовать эту информацию, чтобы получить конфиденциальные данные пользователя. Потому, если от использования геолокации не обойтись, то нужно очень внимательно смотреть, какие именно приложения устанавливает пользователь.