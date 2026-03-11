Эксперт по безопасности Бойко предостерег от покупки подозрительно дешевых удлинителей

Удлинители в квартирах представляют серьезную опасность. Из-за перегрузки и плохих контактов они могут перегреваться и вызывать возгорание, рассказал «Абзацу» эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

Бойко пояснил, что удлинитель увеличивает нагрузку на розетку, в которую подключен. Если в него одновременно включить несколько устройств, суммарная мощность может превысить возможности проводки. В результате контакты перегреваются, что повышает риск возгорания.

«Любой удлинитель — это дополнительное соединение, и оно может быть некачественное», — отметил эксперт.

Он также добавил, что если отказаться от удлинителей и тройников невозможно, стоит выбирать только сертифицированные устройства, рассчитанные на необходимую мощность и оснащенные защитой от перегрузки. Использовать их лучше временно, а не на постоянной основе.

Кроме того, Бойко предостерег от покупки подозрительно дешевых приборов, так как они еще опаснее при эксплуатации.