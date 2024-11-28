Эксперт по Азии Осетрова рассказала, что число поклонников жанра k-pop в России выросло на 39%

В России за последний год на 39% увеличилось число поклонников южнокорейской музыки, или жанра k-pop. Об этом НСН рассказала научный сотрудник Центра корейских исследований института Китая и современной Азии РАН Мария Осетрова.
По ее словам, именно в нашей стране из всех европейских поклонники корейской поп-музыки наиболее активные. Поняв это, с российской аудиторией начали активной работать и взаимодействовать, чем и обусловлен рост фанатов.
Специалисты Корейского агентства креативного контента взяли курс на Россию и продложают активно продвигать своих исполнителей, добавила Осетрова.
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