Эксперт по антикризисному управлению Павлюкевич назвала ближайшее время «золотым веком для бухгалтеров»

Эксперт по операционному и антикризисному управлению Марина Павлюкевич сообщила ИА НСН , что компаниям придется тщательнее планировать расходы и оптимизировать штат с помощью ИИ.

«Бизнесу необходимо сосредоточиться на анализе издержек», — отметила эксперт. Она подчеркнула, что после налогового реформирования нужно улучшить планирование и бухгалтерский учет. По мнению Павлюкевич, наступает «золотой век для бухгалтеров», и компаниям стоит воспользоваться их услугами.

Специалисты все чаще говорят о возможном росте числа дефолтов среди российских компаний в 2026 году. Это называют одним из основных экономических рисков года. Под дефолтом понимают неспособность предприятий выполнять финансовые обязательства: обслуживать кредиты, погашать облигационные займы, выплачивать заработную плату.

В Москве наблюдается серьезная волна закрытий заведений общепита, сопоставимая с периодом пандемийных ограничений. За январь прекратили работу 45 заведений. Эксперты индустрии заявляют, что более 50% салонов красоты в России могут закрыться из-за налоговой реформы.