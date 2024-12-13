Эксперт по алкоголю Шапкин предупредил, что риски нарваться на поддельное спиртное высоки перед Новым годом

Перед Новым годом возрастают риски нарваться в интернете на алкогольные напитки, которые окажутся контрафактом. Об этом Ura.ru рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Он отметил, что чаще всего то касается частных объявлений в Сети. Там обычно предлагают элитные напитки, но по цене, которая будет значительно ниже, чем в магазинах.
Проследить, где именно и по какой технологии их произвели, невозможно. В лучшем случае после употребления такого алкоголя будет болеть голова, в худшем — они могут быть смертельно опасны, предупредил эксперт. Он призвал покупать алкоголь только в проверенных магазинах и со всеми акцизными марками.
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