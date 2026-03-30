Эксперт платформ «Цифровой мир» Корнеев отметил, что роботы могут стать заменой курьерам в Москве и близлежащих городах

Роботы могут стать заменой курьерам в Москве и близлежащих городах. Председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев в беседе с ИА НСН отметил, что автоматизированная доставка имеет ряд преимуществ перед традиционной.

По его словам, основная проблема роботов заключается в том, что они не могут подниматься в лифте и по лестнице. Однако все остальные параметры вполне соответствуют возможностям города.

«Роботы могут работать 24 часа в сутки фактически, никаких ограничений по количеству доставок в день. На них не действует Трудовой кодекс», — подчеркнул спикер.

Эксперт также отметил, что роботы значительно дешевле обходятся компаниям, чем оплата труда курьеров. Более того, роботы могут использоваться не только для доставки товаров, но и сдаваться в аренду.

Ожидается, что в перспективе в Москве может появиться до 20 тысяч роботов-курьеров. Подключиться к этой системе могут и подмосковные города, такие как Химки и Красногорск.

Президент Общероссийского объединения профсоюзов Дмитрий Галочкин заявил НСН, что курьеры в Москве часто нарушают правила дорожного движения, что приводит к хаосу и угрожает жителям. В отрасли наводится порядок, что неизбежно увеличит сроки доставки и скажется на ценах.