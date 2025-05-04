Эксперт Пластинина назвала лучшие виды техники для дачи

Чтобы выбрать подходящую камеру видеонаблюдения для дачи, важно обратить внимание на качество изображения, наличие ночной съемки и возможность подключения к интернету. Директор категории «Электроника» розничной сети МТС Нина Пластинина рассказала «РИА Новости» , какую еще технику стоит приобрести для дачи.

Для стабильного интернета стоит установить мощный роутер с хорошим радиусом действия и поддержкой современных стандартов Wi-Fi — это важно для работы и подключения умных устройств. Для отдыха на даче подойдут водонепроницаемые портативные колонки или пати-боксы. При выборе стоит учитывать, сколько времени устройство может работать без подзарядки.

Беспроводные наушники — удобный вариант для прогулок и спорта на улице. Лучше выбирать модели с защитой от влаги, чтобы не переживать за них в дождливую погоду.

Ранее столичные предприятия увеличили объемы выпуска и ассортимент продукции для дачников в преддверии сезона. Компании предлагают садоводам широкий комплекс решений — от базовых инструментов до высокотехнологичного оборудования для умных теплиц.