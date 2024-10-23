Эксперт «Опоры России» Петропольский: на рынке труда началась «гонка» по созданию условий для сотрудников

Всплеск вакансий наблюдается на рынке труда. Работодатели вступили в «гонку» по созданию наилучших условий для сотрудников. Об этом рассказал глава бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По его словам, сейчас работоспособный слой населения представляет поколение миллениалов, то есть люди, рожденные в период с 1981 по 1996 год. Они не привыкли копить деньги, главный критерий в работе для таких сотрудников не зарплата, а комфортные условия и хорошее отношение.

Отмечается, что за последние несколько лет в России уменьшилась доля трудящихся, которые боятся потерять работу. Показатель упал с 16 до 10%.