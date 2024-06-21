Эксперт ОП Москвы Цветкова: «медленные» зоны для самокатов могут появиться в Восточном округе

Жители востока Москвы попросили отрегулировать скорость передвижения электросамокатов в местах отдыха и создать «медленные» зоны. Эту идею взяла в работу председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Сабина Цветкова, сообщил сайт mosregion.info.

По словам эксперта, для этого транспорта сейчас нет ограничений на передвижение по пешеходным зонам. Чтобы решить проблему, специалисты организовали опрос среди жителей Восточного округа. Решение о том, где обустроить «медленные» зоны, примут с учетом мнения москвичей.

Отмечается, что сейчас в Москве действуют 320 «медленных» зон. На таких участках самокаты и велосипеды автоматически замедляются до скорости 5-15 километров в час.