Эксперт Onlinetours Жданова предложила брать плед в самолет для комфортного полета

Эксперт сервиса для бронирования пакетных туров Onlinetours Татьяна Жданова поделилась с «Газетой.Ru» советами, как легко перенести долгий перелет и справиться с джетлагом.

Перед полетом на Запад турэксперт рекомендует ложиться спать на час позже обычного, а при путешествии на Восток — на час раньше. За сутки до перелета следует воздержаться от кофе и алкоголя.

Для комфортного полета Жданова советует выбирать удобную одежду и брать с собой плед, подушку для шеи и маску для сна. В ручную кладь эксперт рекомендует положить капли для глаз и любимые снеки.

По прилете вечером лучше лечь спать и набираться сил, а при прибытии утром — постараться продержаться до вечера и лечь спать по местному времени.