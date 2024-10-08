Эксперт ОНФ Склянчук сравнил застройщиков со спортсменами, злоупотреблявшими допингом

Центр конъюнктурных исследований ВШЭ указал на снижение индекса предпринимательской уверенности в строительстве. Почему в России снижаются темпы ввода объектов, рассказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук в беседе с Общественной Службой Новостей .

По его словам, ситуация с квартирами остается непонятной по причине отмены льготной ипотеки, стока мигрантов и высокой ключевой ставки. Эксперт сравнил застройщиков со спортсменами, которые долгое время принимали допинг.

«Льготная госпрограмма длилась три года. Сейчас она закончилась, и у застройщиков период „ломки“. 97% ипотечных кредитов были не рыночными, а только льготными», — пояснил специалист.

Он также отметил, что теперь компании должны продемонстрировать свою социальную ответственность.