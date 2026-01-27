Эксперт «Новалура» Киселев рассказал, что хрущевки и панельные дома продолжают терять в цене

Недвижимость, построенная в 60-е и 70-е годы прошлого столетия, расположенная на периферии городов с неудовлетворительной инфраструктурой транспорта, давно находится в самом низу рейтингов привлекательности на рынке жилья. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Как пояснил коммерческий директор ГК «Новалур» Арсений Киселев, устаревшие жилищные комплексы, такие как типичные хрущевки и первые серии панельных домов времен раннего периода руководства Леонида Брежнева, продолжают снижать свою привлекательность и стоимость на рынке недвижимости.

Несмотря на подобные условия, российские собственники редко спешат распродавать свое жилье со значительной скидкой просто из-за его низкой рыночной стоимости. Обычно такое происходит только в случаях острой необходимости продать недвижимость либо при намерении приобрести новый вариант жилья.