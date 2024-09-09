Эксперт НИУ ВШЭ Касьяненко: ИИ не сможет заменить высококвалифицированных специалистов

Несмотря на бурное развитие технологий искусственного интеллекта, он не сможет заменить высококвалифицированных специалистов в различных областях. Такое мнение выразила RT руководитель онлайн-магистратуры «Инженерия данных» ФКН НИУ ВШЭ Дарья Касьяненко.

По словам специалиста, нейросети способны взять на себя только монотонные и рутинные задачи. Им никогда не удастся заменить ту работу, которая предполагают наличие опыта и понимание предметной области. Сейчас ИИ может использоваться скорее как помощник, но не как специалист.

Касьяненко также отметила, что нейросети все еще склонны к генерации неверной информации. Особенно это касается сфер креативных индустрий и программирования.