Эксперт НИУ ВШЭ Касьяненко: ИИ не сможет заменить высококвалифицированных специалистов

Несмотря на бурное развитие технологий искусственного интеллекта, он не сможет заменить высококвалифицированных специалистов в различных областях. Такое мнение выразила RT руководитель онлайн-магистратуры «Инженерия данных» ФКН НИУ ВШЭ Дарья Касьяненко.
По словам специалиста, нейросети способны взять на себя только монотонные и рутинные задачи. Им никогда не удастся заменить ту работу, которая предполагают наличие опыта и понимание предметной области. Сейчас ИИ может использоваться скорее как помощник, но не как специалист.
Касьяненко также отметила, что нейросети все еще склонны к генерации неверной информации. Особенно это касается сфер креативных индустрий и программирования.
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