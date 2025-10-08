Эксперт НИУ МИЭТ Девяткин заявил, что банки могут заблокировать карты Visa и Mastercard в целях безопасности

Заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин рассказал сайту телеканала «Звезда» , что банки имеют право самостоятельно принимать решение о блокировке карт Visa и Mastercard, даже если их обслуживание продлено на несколько лет.

«Данные карты могут быть небезопасны при проведении расчетов, так как используются определенные платежные системы. Политика безопасности предполагает регулярное обновление самого пластика с чипом, который отвечает за безопасность платежей», — отметил эксперт.

По словам Девяткина, существует вероятность блокировки карт со сроком обслуживания до 2030 года. Если есть риск потери средств и банк не гарантирует безопасность платежей, то прекращение обслуживания — это правильное решение.

Директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин напомнил, что сертификаты безопасности Visa и Mastercard истекли во всех чипах карт. Сейчас обсуждается вопрос вывода этих карт из оборота.