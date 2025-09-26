Эксперт НИУ МИЭТ Девяткин предупредил о новой схеме мошенничества с посылками

Заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин предупредил о новой схеме мошенничества. Аферисты запрашивают подтверждение фактического адреса, после чего якобы отправляют посылку. Для ее получения жертве предлагается сообщить код из СМС или перейти на сайт для подтверждения, написал сайт телеканала «Звезда» .

«После получения данных адресов фактического проживания человека может быть направлено через какое-то время СМС-сообщение, где якобы данному получателю необходимо принять какую-то посылку. Соответственно, нужно указать в этом СМС, что по вашему адресу направлена такая-то посылка. И необходимо подтвердить это получение, перейдя по ссылке», — говорит эксперт.

Далее человек может попасть на фишинговый ресурс и потерять доступ к мессенджерам или ввести шестизначный код, который приходит на портал «Госуслуги».

Ранее эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, как мошенники обходят блокировку звонков в мессенджерах: они вынуждают граждан самостоятельно звонить по указанным в поддельных сообщениях номерам к ним в кол-центры.