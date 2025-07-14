Эксперт НИИХП Костюченко заявила, что хлеб с глютеном безопасен для 98% людей

Глютен не несет угрозы здоровью 98% людей. Об этом заявила директор НИИ хлебопекарной промышленности (НИИХП) Марина Костюченко в беседе с «Постньюс».

По ее словам, опасения по поводу глютена обоснованы только у пациентов с редким генетическим заболеванием. Непереносимость группы белков, содержащейся в пшенице, ржи, овсе и ячмене, встречается лишь у 1–2% населения.

Костюченко отметила, что безглютеновый хлеб, который часто делают из кукурузной или рисовой муки, уступает по пищевой ценности ржаному или пшеничному. Специалист назвала продукт важной частью рациона.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте