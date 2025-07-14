Эксперт НИИХП Костюченко заявила, что хлеб с глютеном безопасен для 98% людей

Глютен не несет угрозы здоровью 98% людей. Об этом заявила директор НИИ хлебопекарной промышленности (НИИХП) Марина Костюченко в беседе с «Постньюс».
По ее словам, опасения по поводу глютена обоснованы только у пациентов с редким генетическим заболеванием. Непереносимость группы белков, содержащейся в пшенице, ржи, овсе и ячмене, встречается лишь у 1–2% населения.
Костюченко отметила, что безглютеновый хлеб, который часто делают из кукурузной или рисовой муки, уступает по пищевой ценности ржаному или пшеничному. Специалист назвала продукт важной частью рациона.
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