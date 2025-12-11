Эксперт Недякин заявил, что молодежь предпочитает соцсети вместо работы в кино

Нынешнее поколение молодых людей выбирает социальные сети вместо кинематографа. Трудовое законодательство не признает профессию блогера, однако это не мешает им оказывать влияние на общество и формировать контекст для подрастающего поколения. Об этом заявил ведущий российский эксперт в области управления организациями, соавтор проекта правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин в беседе с ИА НСН .

«Мне кажется, одна из причин того, что молодежь не хочет идти в кино, заключается в том, что они всегда внутри него, но в другом формате», — отметил эксперт.

Доступность огромного количества информации и быстрота ее распространения делают традиционные форматы кино менее привлекательными для молодых людей. Рилсы и короткие видео становятся предпочтительнее, ведь они позволяют делиться контентом каждый день, подчеркнул Недякин.

В 2025 году рынок труда столкнулся с новыми вызовами. Из-за экономических и технологических изменений стало сложнее найти профессионалов: закрытие вакансий занимает до четырех месяцев. Текучесть кадров остается на уровне 28–30%, а среди работников растет доля людей старше 45 лет.