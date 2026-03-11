Эксперт NC Logistic Власов сообщил, что многоэтажные склады набирают популярность в России

Управляющий директор 3PL-оператора NC Logistic Гарольд Власов сообщил «Известиям» , что сегмент многоэтажных складов в России активно развивается. Это связано с ограниченным количеством земли в крупных городах и прогрессом в области логистических технологий.

Власов подчеркнул: «Многоэтажные склады в России переходят из экспериментального формата в полноценный сегмент логистической недвижимости». Он отметил, что такие проекты особенно популярны в Московском регионе, где в ближайшие годы ожидается увеличение складских площадей на 40–50%.

В регионах к многоэтажному формату складов пока относятся с осторожностью. Более низкая стоимость земли и меньшая плотность застройки делают традиционные одноэтажные склады более привлекательными. Однако спрос на многоэтажные склады постепенно растет в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и Краснодаре.

Многоуровневые комплексы востребованы для оптимизации «последней мили» доставки. Они позволяют размещать рядом с потребителем зоны сортировки и фулфилмента, офисные пространства, сервисные зоны и пункты выдачи заказов. Это ускоряет обработку заказов и снижает логистические издержки.