Эксперт «МТС Линк» Кирсанов напомнил о рисках неудаления из рабочего чата уволившегося сотрудника

Когда сотрудник покидает компанию, его учетную запись необходимо заблокировать или удалить. Это стандартная процедура в компаниях, уделяющих внимание информационной безопасности, сообщил руководитель юридического департамента «МТС Линк» Александр Кирсанов в беседе с RT .

По его словам, сохранение доступа бывшего работника к конфиденциальным файлам или рабочим чатам создает риски потери или кражи информации.

Кирсанов пояснил, что утечка конфиденциальной информации, включая коммерческие стратегии и персональные данные клиентов, может привести к серьезным последствиям. С юридической точки зрения, закон «О коммерческой тайне» обязывает сотрудника не разглашать коммерческую тайну работодателя. Однако даже самые совершенные законодательные механизмы не всегда спасают от репутационного урона.