Эксперт МПГУ Ковшов: доход педагогов в отдельных регионах распределяется несправедливо

Зарплаты российских учителей в крупных городах, в частности, в Москве, и отдельных регионах сильно отличаются. Такое распределение несправедливо и абсолютно безобразно, сообщил сотрудник Центра регионального сотрудничества МПГУ Владимир Ковшов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам эксперта, сотрудники в сфере образования в разных субъектах страны получают за одно и то же количество времени работы и качество труда совершенно разный доход.
На сегодняшний день преподаватель в регионе получает в разы меньше, чем в столице, что является нонсенсом, отметил Ковшов.
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