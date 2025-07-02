Эксперт «Мошеловки» Храпунова рассказала о популярной схеме обмана абитуриентов

Эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе с телеканалом «Звезда» раскрыла схемы обмана, которые используют мошенники, чтобы наживаться на абитуриентах.

По словам специалиста, преступники часто представляются посредниками и уверяют, что могут помочь с поступлением в вуз за определенную плату.

«Якобы какой-то посредник обещает за определенную плату, что у него есть контакт в институте, в вузе, и он поможет поступить. И деньги перечисляются. Иногда даже первые несколько раз вам рассказывают с тем, кто встретился, кто какие там обещания дает, иногда требует еще чуть-чуть денег, но потом человек пропадает», — описала механизм обмана Храпунова.

Эксперт подчеркнула, что в случае такого обмана жаловаться бесполезно, так как такие действия могут быть интерпретированы как дача взятки, что также влечет за собой уголовное преследование. Таким образом, жертвы могут остаться и без денег, и без шанса на поступление.

Храпунова также предостерегла от веры в возможность подделать результаты экзаменов или узнать их заранее. Вместо этого эксперт рекомендовала родителям абитуриентов искать квалифицированных репетиторов для подготовки детей к экзаменам.