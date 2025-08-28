Эксперт «Мошеловки» Храпунова предупредила о высокой активности аферистов перед 1 сентября

Эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова напомнила россиянам о росте активности мошенников перед началом учебного года. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Как пояснила специалист, незадолго до занятий открываются сборы на учебники, букеты и так далее.

«И там мошенники прикрываются организаторами этих сборов и собирают суммы не очень большие по размеру, но тем не менее такое встречается каждый год», — предупредила эксперт.

По ее словам, из-за цифровизации в школьной среде появляются новые схемы обмана родителей и учеников. Например, возможны DDos-атаки на телефоны.